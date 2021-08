Dopo 25 anni di messa in onda, il successo di UeD non accenna minimamente a diminuire. Ovviamente, col crescere della fama del format anche la notorietà di chiunque vi prenda parte è aumentata a dismisura. Alcuni ex partecipanti al dating show di Maria De Filippi, dopo la loro esperienza nello studio, sono diventati dei veri e propri volti noti del piccolo schermo.

Per non parlare, poi, dei social dove corteggiatori e tronisti, dame e cavalieri vantano un seguito non indifferente. Questa componente in particolare di recente si sta rivelando una vera e propria problematica. Sono molti quelli che ormai prendono parte al programma cercando più la fama che il vero amore. Maria De Filippi si preoccupa del problema già da qualche mese e crede che all’interno di UeD ci sia bisogno di una rivoluzione.

Pochi giorni fa aveva dichiarato: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un cliché, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”. Ma la padrona di casa non è l’unica a pensarla in questo modo: anche i fans del programma cominciano ad essere stufi di alcune dinamiche che stanno diventando sempre più frequenti.

A scatenare una fervente polemica, in particolare, sono stati due ex protagonisti del dating show che sono poi diventati personaggi molto noti. Immancabilmente, la discussione è nata proprio su Instagram. Parliamo di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La brindisina aveva pubblicato una foto di coppia con il suo storico compagno. Gli utenti di Instagram non hanno molto gradito il post e, anzi, hanno iniziato a criticare aspramente entrambi.

Ursula scrive, allegra e spensierata uno scatto di lei e Sossio al mare, a Porto Cesareo: “Come due ragazzini”. Vedendoli assieme, i fans si sono scatenati: “Questi un giorno piangono miseria l’altro sono su Istagram sorridenti e felici mah”. Ovviamente, un chiaro riferimento a quanto dichiarato poco fa dall’ex calciatore: Aruta, infatti, aveva detto di essere rimasto senza prevenzione lavoro.