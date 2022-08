Sossio Aruta realizza il suo grandissimo sogno dopo i diversi appelli lanciati all’interno del proprio profilo Instagram. L’ex cavaliere di Uomini e Donne in più occasioni ha sottolineato le sue difficoltà economiche e il desiderio di poter trovare lavoro come allenatore di calcio.

Per diversi anni Sossio ha dedicato la sua vita al calcio, giocando come professionista all’interno di diverse e svariate squadre. Ora che ha appeso gli scarpini al chiodo e dedicato diverso tempo alla sua famiglia, l’ex cavaliere è riuscito a ottenere ciò che da anni aspettava con impazienza.

Negli scorsi mesi Aruta aveva lanciato diversi appelli all’interno del proprio profilo Instagram cercando disperatamente un lavoro come allenatore di calcio. Fu proprio lui stesso a spiegare attraverso alcune storia il suo forte desiderio di poter iniziare una nuova carriera come allenatore sportivo visto il suo patentino datato 2006.

Sossio Aruta realizza il suo grande sogno: novità in vista per l’ex cavaliere

Di recente l’ex cavaliere del Trono Over aveva chiesto aiuto a tutti i suoi fan per trovare lavoro come allenatore di calcio. Quest’ultimo aveva lanciato un vero e proprio appello affermando: “Ho deciso di fare un appello. Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006”.

Sossio proseguendo nel suo appello aveva specificato: “Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione italiana”.

Proprio in questi ultimi giorni il desiderio di Sossio Aruta si è inaspettatamente realizzato. A volerlo come allenatore degli allievi giovanissimi esordienti è il Virtus Taranto Calcio che ha risposto all’appello disperato dell’ex volto di Canale 5.

Quest’ultimi all’interno del proprio profilo Facebook hanno così annunciato la grande novità: “Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San vito. Benvenuto MISTER nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”. Un nuovo inizio per Sossio che aspettava questo momento da tantissimo tempo e che, inizierà un nuovo capito della sua vita come allenatore di calcio.