Sossio Aruta, rubato profilo Instagram: “Per favore aiutatemi, è una truffa”

Profilo Instagram rubato per Sossio Aruta che nelle ultime ore ha lanciato un appello disperato a tutte le persone che lo seguono. I dispiaceri per l’ex cavaliere di Uomini e Donne non sembrano avere mai fine e questa volta a finire ne mirino degli hacker è il suo profilo social.

Nella giornata di ieri Sossio e la sua compagna Ursula Bennardo hanno avvisato tutte le persone che li seguono di cosa stava accadendo. L’ex calciatore ha così deciso di registrare un video da caricare all’interno delle storie di Ursula, spiegando cosa è accaduto nelle ultime ore.

Non c’è pace per Aruta che ieri ha annunciato a tutti i suoi fan di aver perso il proprio profilo Instagram. Qualcuno infatti, sembrerebbe aver rubato il account cominciando a pubblicare contenuti privati e non autorizzati.

Secondo quanto spiegato dall’ex cavaliere di Uomini e Donne, questo ladro avrebbe accesso a tantissime foto private di Sossio e della sua famiglia. Esse infatti, potrebbero risultare addirittura pericolose per i propri figli e per la sua ‘immagine’. Proprio per questo motivo, all’interno delle storie Instagram di Ursula, Sossio ha lanciato un vero e proprio appello disperato.

Sossio Aruta rubato profilo Instagram: il disperato appello

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha usato il profilo della sua compagna per lanciare un appello disperato a tutte le persone che lo conoscono. Quest’ultimo infatti, si è mostrato davvero preoccupato per il futuro della sua famiglia e delle foto che, potrebbero essere pubblicate nel suo profilo.

Sossio Aruta ha così affermato: “Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo. C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi”.

In un secondo video, Sossio ha poi spiegato: “Siamo un po’ in ansia, se non altro perché stanno pubblicando dei contenuti che non sono nostri, ma suoi. È in corso l’identificazione quindi forse non c’è più bisogno di segnalare il profilo. Spero risolveremo quanto prima”.

La persona che aveva rubato il profilo di Aruta infatti, aveva iniziato a pubblicare alcuni contenuti che facevano pensare ad una vera e propria truffa. Inoltre, per fingersi Sossio, quest’ultima avrebbe utilizzato delle foto di famiglia come sfondo del telefono sul quale, si può leggere una notifica che prometterebbe soldi all’interno di un conto in banca.