Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono una coppia storica di Uomini e Donne. L’ex calciatore e la donna sono stati protagonisti anche di diversi tira e molla. Sembra però che dopo la nascita della figlia Bianca la situazione tra i due si era stabilizzata.

Solo qualche settimana fa, Sossio Aruta aveva annunciato la rottura con Ursula. La stessa donna ha confessato di aver appreso la cosa solo dai social e il loro allontanamento sembrava davvero serio.

Ora i due hanno lascito intendere che ci stanno riprovando e poche sere fa hanno partecipato insieme al compleanno della piccola Bianca che ha compiuto due anni. Sembra proprio ci sia stato un ritorno di fiamma.

Tutti si sono chiesti se questa rottura però, fosse solo una messa in scena per far parlare di sé e rilasciare qualche intervista. A queste accuse del web in rivolta ha risposto la mamma della piccola che è stata categorica: