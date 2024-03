“Speriamo possa farlo in pace..” La reazione di Harry e Megan all’annuncio di Kate Middleton sulla sua malattia

Il video con il commento della principessa Kate Middleton sulle sue condizioni di salute ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Centinaia di persone aspettavano di sapere la verità sulla malattia che ha colpito il membro della famiglia reale più amato dai sudditi.

La risposta del duca e della duchessa del Sussex non si è fatta attendere. Il loro messaggio di solidarietà è arrivato poco tempo dopo la pubblicazione del video sul canale Instagram ufficiale della Royal Family. Megan ed Harry stavano presenziando una mostra d’arte africana a San Francisco quando sono stati raggiunti dalla sconvolgente notizia.

Turbati e addolorati esprimono la loro vicinanza alla cognata augurandole una pronta e serena guarigione. Queste le loro parole:

“Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, sperando che possano farlo privatamente e in pace”.



Anche re Carlo III ha dimostrato il suo affetto e la sua vicinanza alla nuora dichiarando di essere orgoglioso del coraggio di Kate di parlare in pubblico e di svelare personalmente il mistero sulle voci che circolavano sul suo conto.

Kate Middleton nel video pubblicato ha voluto metterci la faccia. Non si è nascosta dietro un semplice comunicato stampa ma si è esposta in prima persona in un video senza menzogne. Parla seduta su una panchina immersa nel verde con calma e serenamente dell’operazione subita, della chemioterapia che sta affrontando e dell’ottimismo che la anima.

L’Inghilterra è scioccata dalla rivelazioni dell’amata principessa. In tanti aspettano con ansia il momento in cui indosserà la corona di regina. C’è chi parla di maledizione del ruolo di principessa del Galles, ricoperto prima da Lady D e ora da una giovane donna colpita da una gravissima malattia. Corsi e ricorsi storici che fanno riflettere. Tutta la famiglia reale è vicino a Kate. Ci auguriamo che i media le lascino lo spazio necessario per affrontare la terapia che è lunga e complessa.

