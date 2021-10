Star in the Star: chi si cela dietro la maschera di Michael Jackson? Inaspettata rivelazione

Si è da poco disputata la finale di Star in the Star. A concorrere per la vittoria arrivano gli artisti che interpretano Lady Gaga, Mina, Michael Jackson e Loredana Bertè. In prima battuta allo Show down arrivano Michael Jackson e Lady Gaga.

Sul podio in corsa per la vittoria ci sono Mina e Loredana Bertè. Ma andiamo per ordine e scopriamo gli artisti che si celano sotto le maschere. Sotto la maschera di Lady Gaga si rivela inaspettatamente la bravissima Silvia Salemi. Un applauso arriva anche dalla giuria, composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci i quali non hanno potuto fare a meno di riconoscere le capacità dell’artista nell’interpretare la sua beniamina.

Ma sotto la maschera di Michael Jackson chi c’è? Il pubblico è particolarmente curioso. L’artista sotto copertura ha dato dimostrazione di una grande professionalità. La giuria non ha dubbi: chi interpreta Michael Jackson è di sicuro una donna e possiede una gran voce. La donna che si nasconde sotto la maschera è niente di meno che Alexia.

Fonte studi Star in the Star

Qualcuno nella giuria aveva già ipotizzato il suo nome, ma nel pubblico c’è comunque gran stupore. Alexia spiega di aver scelto Michael Jackson per la stima che nutre nei confronti di questo grande artista e si augura di aver dato onore al ricordo del re del pop. La puntata si conclude con uno Show down finale tra Mina e Loredana Bertè.

La vincitrice del talent show è Loredana Bertè, interpretata dalla grande professionista Syria. Quest’ultima, tra le lacrime di commozione, riceve i complimenti e gli applausi del pubblico e della giuria. Un’altra rivelazione è la maschera di Mina. Le interpretazioni di questa artista mascherata hanno fatto commuovere il pubblico esibizione dopo esibizione. La cantante è stata interpretata dalla voce possente di Lola Ponce.