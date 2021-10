Star in the Star: svelata l’identità dell’artista che si celava dietro la maschera di Mina

Ieri è andato in onda la finale di Star in the Star, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Allo Show down finale arrivano Mina e Loredana Bertè. A vincere il talent show è la splendida Loredana Bertè. Si aggiudica così il secondo posto Mina. Ma chi c’era dietro la maschera della Star? Tanti i nomi ipotizzati, ma il pubblico non ha dubbi: dietro la star si nasconde la splendida Chiara Galiazzo.

Ma sarà veramente lei? Qualcosa sfugge all’artista, che fa cadere su di lei tutti i sospetti. Su Instagram qualcuno chiede a Chiara se fosse lei l’artista che si nasconde dietro la maschera di Mina. La sua è una non risposta, nella risposta: “Ma io canto molto meglio” seguito da tante risate. Conoscendo l’ironia della Galliazzo, i suoi fans sono caduti nel tranello.

Ecco arrivare il colpo di scena: dopo aver perso lo Show down con Loredana Bertè è arrivata l’ora per Mina di toglie la maschera. Dietro la star si nasconde niente di meno che Lola Ponce. L’artista ha dato prova di non essere solo un’ottima cantante, ma anche attrice e showgirl di tutto rispetto. In effetti già c’era stata qualche prova che portava in maniera inequivocabile a lei.

Ilary Blasi aveva mostrato delle immagini dell’artista dietro le quinte di Star in the Star e si poteva carpire in maniera chiara e inequivocabile che la provenienza della donna era di certo sudamericana. Come tutti ben ricorderanno, Lola infatti è di origine argentina. Un altro indizio fondamentale viene rivelato dalla stessa vip con ancora indosso la maschera di Mina.

Lola rivela di aver partecipato a tantissimi musical. La finale è stata una vera e propria sorpresa: la giuria formata da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci si complimenta per le varie esibizioni che gli artisti hanno portato in scena sul palco, interpretando i loro beniamini. Lola racconta che la scelta di interpretare Mina arriva proprio dalle sue radici. Il suo papà era uno dei più grandi fan nella cantante.