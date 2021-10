Star in the Star: chi si cela sotto la maschera di Pino Daniele? Incredibile rivelazione

La puntata di ieri sera di Star in the Star è stata palcoscenico di una semifinale esplosiva. I cantanti hanno affrontato due Show down e sono stati due gli sconfitti costretti ad abbandonare. Pino Daniele fa la sua esibizione ma qualcosa non va per il verso giusto. Nella giuria Marcella Bella dice: “Questa sera c’era meno magia questo pezzo è un po’ speciale, ho bisogno di quella magia. Voce e feeling che stasera purtroppo non ho sentito”.

Fonte studi Star in the Star

Anche Claudio Amendola è dello stesso parere: “Questa è una delle canzoni più belle del mondo, mi è mancato un po’ di trasporto ed emozione”. Un’esibizione che purtroppo non ha riscontrato neanche il favore del pubblico. Il cantante, in questo modo, va direttamente allo Show down contro Michael Jackson.

La giuria non ha dubbi: anche questa volta Michael Jackson ha la meglio e vince la sfida. Non ci resta che smascherare il concorrente. La giuria ha già il nome e sono certi che il vip che si cela sotto la maschera per loro e lo scugnizzo napoletano Sala Da Vinci.

Il concorrente con qualche difficoltà si sfila la maschera e sotto la star di Pino Daniele c’è proprio il napoletano. Sala Da Vinci spiega cosa lo ha spinto a scegliere proprio Pino Daniele per interpretarlo sul palco di Star in the Star. “Da ragazzino mi mettevo da parte tutta la paghetta e mi facevo acquistare da mio padre gli Stereotto del grande Pino Daniele” dice.

Lo Scugnizzo ha interpretato magistralmente il cantante scomparso. Una precisione sia estetica sia tecnica e come decantato più volte anche dalla giuria stessa con una un ottima padronanza vocale. L’accento napoletano che appartiene ad entrambi ha regalato un tocco di magia. Sala Da Vinci in Pino Daniele ha riscosso un enorme successo sia da parte della giuria che del pubblico da casa.