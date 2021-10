Star in the Star: chi si cela sotto la maschera di Zucchero? Svelato il mistero

Star in the star: Svelato il concorrente vip sotto la maschera di Zucchero

Uno dei nuovi talent show che sta tenendo i telespettatori incollati al televisore è senza ombra di dubbio Star in the Star. Uno dei concorrenti che attira l’attenzione e incalza la curiosità è Zucchero. Il cantante mascherato perde lo Show down contro Michael Jackson. Zucchero si esibisce sulle note di ‘Come il sole all’improvviso’ e la giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci non lesina commenti.

Alla fine dello scontro premia Michael Jackson e scarta Zucchero. Adesso non rimane nient’altro che scoprire chi si nasconde sotto la maschera della Star. Una star nascosta nella Star. Nel suo percorso, la curiosità dei telespettatori è accresciuta sempre di più. Ma per la Giuria non ci sono dubbi il volto noto sotto la maschera è lui. Ultimi indizi confermano la tesi: il vip che si nasconde è stato un concorrente anche dell’Isola dei Famosi.

Sotto la maschera della star si nasconde Adriano Pappalardo, che spiega: “Ho scelto lui perché l’unico bluesman italiano a cui potevo avvicinarmi”. Ma facciamo un passo indietro: Zucchero nelle scorse puntate si era esibito in ‘Baila Morena’ e in quella occasione alza la lancetta della giuria alle stelle.

Claudio Amendola ammette: “Bello, divertente, ti muovi bene, molto bravo”. Pucci: “Stasera è perfetto ha scaldato i cuori di tutte le persone”. Nel momento in cui i giudici azzardano il nome, Claudio Amendola ipotizza Max Giusti, mentre per Marcella Bella non ci sono dubbi: è Adriano Pappalardo.

D’accordo con lei è anche Pucci: “Sono d’accordo con Marcella” . L’imitazione che Pappalardo ha dato del suo collega Zucchero è un tripudio di bravura. Il format di Star in the Star inserisce un elemento che accentua la curiosità dei telespettatori, un mistero che non viene sempre presto svelato. La scelta di far indossare una maschera ai concorrenti e non sapere chi si cela sotto, tiene i telespettatori col fiato sospeso.

