Star in the Star chiude in anticipo. Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset

Star in the star: il flop del programma sugli ascolti. I progetti di Mediaset per Ilaria Baldi

Quest’anno Mediaset, tramite Canale 5, ha presentato il nuovo Talent, Star in the Star e al timone è stata scelta come conduttrice la brava e bellissima Ilary Blasi. Il programma sceglie una giuria di volti importanti e di rilievo. Nomi storici come quelli di: Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. Il programma si è concluso la scorsa settimana, ma non ha regalato il successo e gli ascolti che ci si aspettava.

Infatti gli autori prendono la decisione, nel corso delle puntate, di chiudere il programma in maniera anticipata. Mediaset decide di non esprimersi neanche sulla possibilità di una seconda edizione nell’anno prossimo. Il programma, secondo alcune valutazioni fatte in precedenza, doveva essere un successo garantito, un po’ come quello che Carlo Conti riscuote con Tale e Quale Show su Rai 1.

Ma a quanto pare niente è andato come doveva, rivelandosi, come tanti fans avevano più volte affermato e sottolineato, una vera e propria scopiazzata alla Rai. Anche la presenza di Ilary Blasi al timone non è riuscita a fare decollare gli ascolti. Eppure gli autori non si sono risparmiati su nulla. Gli artisti chiamati ad interpretare le maschere sono stati tutti nomi importanti e famosi.

Fonte Star in the Star

Mediaset ora deve correre ai ripari e trovare una valida sostituzione per il talent che ha chiuso anticipatamente. Al suo c’è in onda il film: Fast and Furious. La stessa Ilary Blasi si è detta delusa, forse pensava di portare in scena uno show musicale che potesse divertire e intrattenere il pubblico, invece è stato un flop clamoroso.

Ma che futuro riserverà la Mediaset per la Blasi? Tornerà alla conduzione dell’Isola dei famosi? Un’altra ipotesi è stata avanzata: con molta probabilità verrà presentata una nuova edizione della talpa. Per il suddetto programma ancora non avviene la scelta del conduttore o della conduttrice e forse ricadrà proprio su Ilary. Non ci resta che attendere nuove notizie.