Star in the Star, eliminata Madonna: ecco chi c’era sotto la maschera

Ieri sera nuova puntata di Star in the Star, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Dopo le eliminazioni di Elton John, Patty Pravo, Paul McCartney e Zucchero (rispettivamente Massimo Di Cataldo, Gloria Guida, Ronn Moss e Adriano Pappalardo) a togliersi la maschera è stata Madonna.

Poco prima di venir smascherata la star ha confessato di aver partecipato ad un reality show e di non essere né una ballerina né una cantante. Completamente fuori strada i nomi fatti dai tre giudici in studio Claudio Amendola, Pucci e Marcella Bella. Ultima classificata Madonna si è scontrata con Mina e Pino Daniele. Dopo l’esibizione, i tre giudici hanno all’unanimità deciso che ad essere eliminata e a svelare la sua identità doveva essere proprio la cantante di Like a Virgin.

E sotto si celava Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e Isola dei Famosi. Stupore in studio e la Martani conosciuta certamente per essere una che non le manda a dire, non ha mancato occasione per attaccare i giudici.

Star in the Star, Daniela Martani non prende bene l’eliminazione

“Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, li avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica” – ha detto.

Ma Pucci ha risposto a tono dicendo: “Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste valutazioni”. Ma lei non ha voluto sentire ragioni e ha continuato dicendo che i giudici si erano accaniti su di lei. A quel punto ha salutato ed è andata via.

Ora in gara sono rimaste sei maschere. Ci sono Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Lady Gaga, Claudio Baglioni e Loredana Bertè. Il programma che inizialmente doveva prolungarsi per 7 puntate, causa ascolti bassi è stato tagliato a 5. Purtroppo il format non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, forse perché troppo simile ad altri due programmi andati in onda sulla RAI come Tale e Quale Show e il Cantante Mascherato.

