Il brano di Sanremo 2024 “Un ragazzo Una ragazza” è già un tormentone. Questa estate tutti lo canteremo e lo balleremo, proprio come fa il cantante della band in gara al Festival della Canzone Italiana sul palco del Teatro Ariston. Quanto ne sappiamo del frontman della band? Chi è Stash dei The Kolors, tra vita privata e carriera? Scopriamo tutto sul cantante, sulla compagna, sulle due figlie…

Antonio Fiordispino, in arte Stash, è un cantante italiano nato a Caserta, il 7 luglio del 1989, sotto il segno del Cancro. Ha iniziato a respirare arte fin da piccolino. Il papà è un produttore musicale e ha uno studio di registrazione molto importante a Napoli. Dopo il diploma, Stash va a vivere prima a Milano e poi a Londra: vuole diventare musicista. Nel 2009 fonda la band The Kolors insieme al cugino Alex.

Iniziano ad aprire i concerti di diversi artisti, arrivando a pubblicare nel 2014 il primo album dal titolo I want. L’anno seguente partecipano ad Amici di Maria De Filippi, vincendo la 14esima edizione del talent show. Il singolo Everytime vola nelle classifiche.

Nel 2018 i The Kolors arrivano al Festival di Sanremo, con Frida (mai, mai, mai). In seguito Stash inizia una carriera da solista in parallelo con la band, lavorando anche come doppiatore. Nel 2023 esplodono con la hit Italodisco, uno dei tormentoni estivi più gettonati. Nel 2024 i The Kolors sono a Sanremo con un’altra canzone, Un ragazzo Una ragazza, che si candida a diventare la canzone della prossima estate.

Stash dei The Kolors, vita privata

Nel 2007 Stash ha avuto una relazione con la giornalista di moda Carmen Fiorentino: i due stanno insieme per 10 anni, per poi lasciarsi improvvisamente. In seguito i giornali di gossip hanno ipotizzato un breve flirt con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ginevra Lambruschi. Mentre oggi è felicemente innamorato di Giulia Belmonte.

Stash è fidanzato la giornalista e modella ormai da qualche tempo. A dicembre del 2020 la famiglia si è allargata: è nata, infatti, la primogenita Grace. Ad agosto del 2022, invece, è venuta al mondo la secondogenita, Imagine.