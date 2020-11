Il cantante dei "The Kolors", Stash non vede l'ora che la sua bambina venga al mondo: le lettera d'amore

Ancora non è nata la prima figlia del cantante Stash, ma sia lui che la sua mamma, Giulia Belmonte, stanno facendo di tutto per circondarla da quanto più amore possibile. Manca davvero poco alla sua nascita e il suo papà le ha dedicato ancora una volta delle dolcissime parole, pubblicando un post sul suo profilo Instagram.

Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te….Ci riuscirò! Ti aspettiamo!

Per il front man del gruppo rock/pop “The Kolors” e per la sua compagna, la bellissima modella e giornalista Giulia Belmonte, quella che sta per nascere sarà la prima figlia e già non vedono l’ora di stringerla forte. Nella foto pubblicata si vede Stash mentre abbraccia il pancione della sua amata con uno sguardo che trasuda amore.

L’annuncio della gravidanza era arrivato a giugno, durante la finale di Amici Special, il talent che ha visto nascere artisticamente il cantante napoletano.

Credit: Stash – Facebook

In quell’occasione il rocker aveva spiegato che Giulia era al quarto mese di gravidanza e che, quella che si sarebbe poi scoperto essere una bimba, era stata concepita durante il lockdown della primavera scorsa.

Stash e la prima canzone dedicata alla sua bambina

Qualche settimana dopo l’annuncio della gravidanza, Stash aveva scelto di annunciare il genere del bebè in arrivo in una maniera molto particolare. Un video sul suo profilo Instagram lo ha ritratto mentre interpretava, con la chitarra, una nota canzone dei Beatles, And i love Her.

Credit: Stash – Facebook

Nella didascalia del video, il cantante aveva aggiunto delle parole che non hanno lasciato molti spazi ai dubbi su quale fosse il genere del bebè in arrivo. “And i (already) love Her”, che tradotto in italiano significa “Già la amo“.

La bimba dovrebbe nascere nel giro di pochissimo tempo, e i fan aspettano la lieta notizia per inondare il loro beniamino di messaggi di auguri per il nuovo arrivo.