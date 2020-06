Stash pubblica la prima foto con la fidanzata Giulia Belmonte: fan in delirio

Dopo la notizia della futura paternità, Stash è uscito allo scoperto e ha presentato a tutti la sua fidanzata: Giulia Belmonte. Il frontman dei The Kolors ha pubblicato la prima foto insieme alla mamma del piccolo su Instagram.

Lo scatto non è molto nitido, ma i due sono in riva al mare e sullo sfondo uno splendido tramonto, una vera e propria dedica d’amore accompagnata da una dolce didascalia: “guardiamo avanti..” scrive il cantante.

Il cantante per molto tempo non ha rivelato l’identità della fidanzata, è sempre stato molto riservato e anche Giulia Belmonte non ha mai pubblicato uno scatto insieme al papà del futuro bambino.

Solo qualche sera fa, quando Maria De Filippi ha annunciato la notizia in diretta durante la finale di Amici Speciali è uscito allo scoperto, postando sui social anche il video della prima ecografia del piccolo, accompagnata da bellissime parole:

https://www.instagram.com/p/CBEMOEKg57X/

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu”

Stessa cosa ha fatto Giulia Belmonte qualche istante dopo, la giovane di soli 24 anni ha ricondiviso lo stesso video, confermando quindi che è proprio lei che ha rubato il cuore a Stash.