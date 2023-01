Stefania Nobile fa a pezzi Antonino Spinalbese: le sue parole

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti più popolari e chiacchierati c’è sicuramente Antonino Spinalbese. Tuttavia, sembra che l’ex hair stylist milanese non sia simpatico a tutti i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini. Infatti, a criticarlo è stata Stefania Nobile in occasione di un’intervista rilasciata a “Casa Pipol”. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Di recente, Stefania Nobile e sua madre Wanda Marchi sono state ospiti a Casa Pipol. Qui hanno parlato del loro ritorno nel mondo del web con Twitch e poi hanno espresso qualche opinione sul Grande Fratello Vip.

La celebre imprenditrice ha rivelato che, secondo la sua considerazione, il peggior gieffino del programma condotto da Alfonso Signorini sia Antonino Spinalbese:

Chi tra i personaggi del GF Vip sponsorizzerei e chi non pubblicizzerei mai? Sai chi detesto io? Lo amano tutte e io non lo sopporto, lo detesto, Antonino Spinalbese. Per me è roba che… per carità, mio Dio, è l’anti sensualità, l’anti uomo, l’anti tutto. E già ha una voce angosciante. Io detesto le persone che hanno la voce senza mai alti né bassi. Così come Giuseppe Conte. Non è che paragono Antonino a Conte, non lo elevo così tanto. Però hanno la voce inquietante come il trapano del dentista. Che lui parli di amore, di sua figlia o di patate arrosto sembra sempre stanco. Pare che abbia fatto qualcosa con una donna fino all’attimo prima.

Stando alle sue dichiarazioni, la donna non riesce a comprendere come per alcune persone l’ex fidanzato di Belen Rodriguez possa rappresentare un esempio di sensualità:

Poi è avvilente se è considerato un mito o un esempio di sensualità. Ragazzi ai miei tempi c’erano veri divi come Robert De Niro o Al Pacino. Lui piace davvero? Mi chiedo come possa piacere.

Successivamente, il discorso si è sposato su Luca Onestini e anche su quest’ultimo la Nobile ha avuto da ridire. Queste sono state le sue parole: