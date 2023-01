Belen Rodriguez sfoggia un abito floreale a Le Iene: il prezzo è da capogiro

In occasione della puntata de Le Iene andata in onda il giorno martedì 24 gennaio, Belen Rodriguez ha sfoggiato un look da urlo. La modella argentina ha indossato un abito floreale ispirato alle tendenze primaverili. Tuttavia, si tratta un capo originale e super lussuoso. Infatti il suo prezzo è da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il giorno martedì 24 gennaio, Belen Rodriguez ha condotto da sola la puntata de Le Iene. Infatti, al suo fianco non c’era traccia di Teo Mammucari. Tuttavia, oltre all’assenza del comico romano, a catturare l’attenzione del pubblico italiano è stato il look sfoggiato dalla stessa modella argentina.

Si tratta di un abito corto e attillato con cut out intrecciato. Il dettaglio che di certo non è passato in osservato sono stati i suoi colori: il rosa e il rosso delle rose accese che ricordano la primavera. Il capo d’abbigliamento indossato dalla compagna di Stefano De Martino fa parte della collezione della nota stilista Magda Butrym la quale ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda con idee originali.

Tuttavia, gli abiti disegnati dalla giovane designer non sono accessibili a tutti. Infatti, per quanto riguarda i i prezzi dei suoi capolavori, questi ultimi arrivano a toccare cifre molto alte. Per esempio, il vestito indossato dalla showgirl sudamericana ha un costo pari a 1445 euro.

Perché Belen Rodriguez conduce da sola Le Iene

Belen Rodriguez si è trovata a condurre da sola la puntata de Le Iene andata in onda il 24 gennaio 2023. Attualmente non siamo a conoscenza del motivo dell’assenza di Teo Mammucari, neanche la stessa conduttrice he rilasciato qualche dichiarazione in merito nel corso della diretta. Tuttavia, stando a quanto sostiene “TvBlog”, il comico non avrebbe problemi di salute.