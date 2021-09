Le due tenteranno di scrivere il loro nome nei Guinness dei Primati restando in diretta per 100 ore no stop

Stefania Nobile e Wanna Marchi continuano a far parlare. Questa volta non c’entrano i guai con la giustizia ma bensì un tentativo di entrare nei Guinness dei primati. In che modo? Stando in diretta in una trasmissione televisiva per ben 100 ore!

Da domani alle 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, sulla piattaforma streaming “Atena tv” e su Instagram Stefania Nobile e Wanna Marchi inizierà una diretta di ben 100 ore consecutive in cui interverranno vari ospiti famosi e non che cercheranno di dare una mano alle due per entrare nei Guinness World Record.

Stefania Nobile e Wanna Marchi alla ricerca del record

Le porte dello studio saranno aperte a personaggi famosi, imprenditori, gente comune, di qualsiasi livello sociale, pronti ad ascoltare e a raccontare le loro storie in un periodo in cui dopo le gravi problematiche sociali, mondiali, dovute alla maledetta pandemia del COVID 19, c’è bisogno di un cambiamento da parte di tutti, di più empatia e profondità.

Ci si chiede come si farà a non dormire per oltre 4 giorni? Wanna a 79 anni e la figlia Stefania a 56 sono pronti ad affrontare una sfida titanica.

“Non vedo l’ora ragazzi, odio questa attesa. Noi siamo carichissime, saremmo partite anche adesso. Quello che ci apprestiamo a fare è una cosa mai fatta. Una cosa forte, tanta roba. Stiamo per battere un record ed entreremo nel Guinness dei primati. Saremo in diretta ininterrottamente per più di 100 ore da domani dalle 10 e mezzo di sera in poi. Potrete partecipare tutti, indistintamente, parleremo di qualsiasi cosa. Quattro giorni di live qui da Cinisello Balsamo” – le parole di Stefania che non sta davvero nella pelle.

“Dormiremo proprio da andare a letto no. Ogni tanto magari appoggeremo la testa. Il concetto dormire non è previsto. Ho previsto di fare il test anti droga, perché è la prima cosa che insinuerebbero. Magari direbbero che mi drogo per non dormire. Non ho mai usato nulla di tutto questo. Non ne ho bisogno sono pazza di mio” – ci ha tenuto a specificare la figlia di Wanna Marchi.

