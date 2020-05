Wanna Marchi si diletta in cucina e diventa una food-blogger L'ex televenditrice Wanna Marchi svela la sua passione per la cucina e diventa una food-blogger

Dopo il suo passato discutibile, Wanna Marchi è tornata in una veste tutta nuova. Per via della reclusione forzata dovuta alle disposizioni governative, l’ex televenditrice ha messo in mostra una passione mai rivelata prima, che ora sta diventando un vero e proprio lavoro. Wanna infatti si è data alla cucina ed è diventata una food-blogger.

Il noto volto delle vendite in TV aveva subito dei pesanti processi a seguito di un servizio mandato in onda da Striscia la Notizia. La donna era stata accusata di truffa. Wanna Marchi aveva deciso di ritirarsi a vita privata a seguito delle sentenze, soprattutto perché la vicenda era diventata un caso mediatico.

Ora invece l’ex televenditrice sembra aver messo da parte la paura, per tornare carica di energie ed entusiasta per la svolta inaspettata che ha preso la sua carriera. Il discusso personaggio del piccolo schermo, avrebbe creato un profilo Instagram in condivisione con sua figlia Stefania Nobile.

Proprio da quel profilo sarebbe nato tutto, infatti è lì che Wanna Marchi ha iniziato a condividere ricette e tutorial con i suoi followers. La stessa Wanna racconta che la sua è una passione ma condotta con professionalità e “certificata”. Infatti ha raccontato, in un video, di aver frequentato un corso culinario approfondito di 200 ore, con rilascio di attestato.

Una possibilità offerta dalla casa circondariale in cui era detenuta. Ma non solo, ha anche raccontato come molte volte le sia capitato di cucinare per le sue compagne nella casa circondariale, sempre con molti apprezzamenti.

Ma la cucina non è l’unico motivo per cui l’ex televenditrice si sta facendo notare ancora una volta. Infatti è diventato virale qualche tempo fa un video in cui Wanna Marchi criticava aspramente chi non rispettasse le norme anti Covid-19, invitando tutti ad essere responsabili per fermare l’avanzata del virus. Un ritorno inaspettato quello di Wanna Marchi.