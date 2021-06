Stefania Orlando alle prese con un incidente: “La macchina è andata a fuoco”

Dopo il ruolo da protagonista all’interno della casa del GF vip, Stefania Orlando si è buttata nel mondo della musica. La conduttrice, una volta concluso il reality firmato Mediaset, ha deciso di riportare alla luce un suo talento impolverato. Così, da questa riscoperta, nasce il singolo Babilonia.

Il grande successo che questa nuova uscita ha riscontrato, ha spinto la Orlando a continuare su questa strada, mettendo a disposizione un nuovo brano: Bandolero. Senza dubbio questo nuovo singolo di Stefania Orlando, ha già preso piede tra i fan e diventerà uno dei tormentoni dell’estate.

Attualmente l’ex gieffina si trova impegnata con le riprese del videoclip del brano. Purtroppo, però, nel corso delle registrazioni non tutto è andato secondo i piani. Anzi, Stefania si è dovuta trovare a fronteggiare un inconveniente. La conduttrice si è sfogata sull’avvenuto con i suoi followers tramite Instagram, usando queste parole: “Dopo che ieri prima di iniziare è andata a fuoco la prima macchina e poi si è rotta la seconda, siamo riusciti a girare il video!”.

Questo piccolo contrattempo ha fatto sì che l’uscita del brano e l’uscita del video correlato, avvenissero in due momenti distinti. È proprio per questo motivo, infatti, che attualmente è disponibile solo il singolo senza il videoclip. Il maltempo, in sostanza, ha reso impossibile continuare le riprese. “Rimandato per una settimana per il maltempo”, queste le parole di Stefania su Instagram per giustificare il ritardo. Nel frattempo, la Orlando non smette di sostenere i suoi amici.

Ad esempio, la conduttrice ha difeso Tommaso Zorzi da molte polemiche e, più di recente, ha pubblicato un post contenente un messaggio molto positivo: “Fa che quell’orizzonte non sia una barriera, vai oltre, per vedere ciò che non sempre è visibile, per provare ciò che non sempre è possibile”. Insomma, Stefania ha ingranato la marcia giusta, finito il GF Vip.