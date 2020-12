Stefania Orlando avvisata con il megafono: “Stai attenta a Samantha De Grenet”

Nelle ultime ore si accendono le polemiche nella casa del GF VIP. Tra le tante discussioni, le parole che in queste ore stanno facendo parlare di più sono quelle di Samantha De Grenet rivolte a Stefania Orlando. La nuova entrata, alle spalle della sua coinquilina, ne ha dette veramente di cotte e di crude, dandole anche della psicopatica. Ma ieri è successo qualcosa che ha dato un forte scossone alla Orlando.

Una fan, con tanto di megafono si è recata fuori dalle mura della casa è ha urlato: “Stefania stai attenta. Samantha ha detto che sei una psicopatica. Subito una squalifica”. Ovviamente la diretta interessata Stefania Orlando, infuriata, si è recata dalla sua rivale chiedendo spiegazioni. Quest’ultima ha negato tutto, dicendo di non ricordare di aver utilizzato tale termine ma aggiunge: “Ma ti offendi perché ho detto a Tommy che la sua amica è una pazza? Ma smettila. Psicopatica? Effettivamente non ricordo se quel termine l’ho detto o meno”.

Mentre le due discutevano, la De Grenet si è alzata per andare in giardino, pensando di chiudere lì la vivace litigata. Ma niente si può contro la furia di Stefania che, non contenta, segue la sua compagna per mettere un punto alla discussione.

“Dirmi che sono pazza e psicopatica è un’offesa. Invece io ti ho detto che sei entrata a gamba tesa, questa è un’opinione, è diverso. Se dico che entri a gamba tesa non ti offendo, se tu dici che sono psicopatica mi stai offendendo. Non chiedere opinioni agli altri per metterli in difficoltà. Stiamo parlando io e te, tu non reggi il discorso e te ne vai, perché vuoi avere sempre ragione. La cresta la devi abbassare un pochino, capito tesoro? Io non vado in giro ad offenderti. Detto questo non mi destabilizzi, anzi mi hai dato un po’ di sale. Poi non cercare conforto negli altri, vedi la differenza? Io non chiedo agli altri” aggiunge.

Bisognerà aspettare lunedì per sapere in realtà come andranno le cose. C’è chi grida alla squalifica, c’è chi ricorda che Samantha De Grenet è al televoto e potrebbe lasciare la casa proprio per volere dei telespettatori.