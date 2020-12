Pamela Prati tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando: “Donne che odiano le donne”

Si sta incendiando man mano nella casa del Grande Fratello Vip. Pamela Prati ha infatti già rotto il silenzio su alcuni comportamenti dei vipponi nella casa. In particolare si è scagliata contro Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi.

Ora, la donna torna a commentare alcune liti che, questa volta, non la riguardano. La litigata della settimana è indubbiamente quella tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

Le due hanno litigato pesantemente, ma chi ha usato parole pesanti è senz’altro Samantha. La De Grenet avrebbe infatti dato della psicopatica a Stefania Orlando, che peraltro oggi compie gli anni.

Con una Instagram Stories, l’ex protagonista dello scandalo di Mark Caltagirone, ha preso le difese della migliore amica di Tommaso Zorzi, ed è stata categorica:

Non sopporto le donne che odiano le donne. Ma non sopporto nemmeno la cattiveria, come non sopporto l’aggressività. Sono e sarò sempre dalla parte di Stefania Orlando, che è una persona per bene, che non merita di essere trattata così. […] Viva le donne che amano le donne. Adesso devo anche fare gli auguri alla mia carissima amica Stefania. Sei davvero forte e coraggiosa, ma anche leale. Non mollare, devi vincere tu Stefy.