Stefania Orlando commenta il comportamento di Soleil Sorge: “non è una vittima”

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti del Grande Fratello VIP più amate della scorsa edizione. Quest’anno non è mai stata ospite del programma di Alfonso Signorini, tuttavia, compatibilmente con gli orari di lavoro guarda spesso la trasmissione.

Anche la Queen della scorsa edizione ha seguito attentamente tutta la vicenda di Alex Belli e Soleil Sorge: i due hanno sicuramente fatto parlare di sé.

Ora che l’attore è uscito, l’influencer sembra essere passa da vittima. Alex Belli è tornato con Delia Duran e lei è rimasta da sola. Questa scena però non è apprezzata da Stefania Orlando che non la pensa proprio così e ha spiegato:

La conduttrice è riuscita a mantenere una visione razionale, cosa che non è riuscita a fare Soleil Sorge:

Nel caso migliore, dopo aver trascorso del tempo con voi, tornerà dalla moglie con la coda tra le gambe! In entrambi i casi sappiate che non siete Alice nel Paese delle Meraviglie e che siamo nel 2021, baby. Chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità. Smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi.