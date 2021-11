Stefania Orlando è stata una regina indiscussa delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip. Ora, la donna, libera dagli impegni di Tale e Quale Show ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato di questa nuova edizione.

La regina di Babilonia non ha risparmiato nessuno e seppur ha ammesso di non aver avuto molto tempo per guardare il programma, certe dinamiche le ha vissute e viste sui social:

Ma guarda, non ho visto molto il GF Vip, ero impegnata con Tale e Quale Show. Però qualcosa ho guardato attraverso i social e poco in televisione. Non ho un quadro ben preciso, ma tar qualche giorno avrò tutto più chiaro. Alcune persone che sono nella casa le conosco da tanti anni, da Carmen Russo, Manila Nazzaro a Katia Ricciarelli.

Amici a parte, cosa ne pensa di Soleil Sorge? La personalità è sicuramente molto vicina a quella di Dayane Mello, ma a Stefania Orlando qualche dubbio sorge. Così come al pubblico d’altronde:

Soleil io da quel che leggo è forse la persona che in questo momento è emersa di più rispetto a tutti gli altri. È forse la persona, la donna che sicuramente dimostra una grande personalità. Adesso bisogna capire se questa personalità esiste, oppure se non c’è alternativa . Se non c’è quindi qualcuno in grado di ostacolarla. Forse non ci sono troppi poli, devo capire questa cosa qui. Se è lei che ha una personalità migliore, quindi che emerge rispetto ad altre personalità forti, oppure non ci sono altre personalità forti. Io però al momento ancora non ti saprei dire.

Di Alex Belli invece ha detto ben poco perché i due si conoscono solo relativamente, ma la Queen non ha risparmiato qualche commento neanche sull’attore: “Se ho conosciuto Alex Belli? Diciamo che ci siamo incrociati, qualche volta l’ho visto. Però devo dire che mi dà l’idea di essere una persona molto costruita e poco naturale“.