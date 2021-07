La scorsa edizione del GF Vip, ha visto crearsi strette relazioni d’amicizia tra quelli che sono i volti attualmente in voga nel piccolo schermo. Uno dei legami più discussi nato all’interno della casa più spiata dagli italiani, è quello che si è creato tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Non tutti hanno visto questo avvicinamento di buon’occhio, dato che per molti, la showgirl, si è avvicinata all’influencer Milanese, solamente per una questione di convenienza. Tra coloro che sembrano non credere nella sincerità dell’amicizia tra Tommaso e Stefania, c’è un volto noto di UeD. Parliamo dell’ex corteggiatore Alessio Ceniccola, che su Instagram ha espresso pareri molto negativi.

Ovviamente, Stefania Orlando non è rimasta impassibile davanti a queste accuse, anzi, è andata su tutte le furie. L’ex gieffina, d’altro canto, ha sempre difeso a spada tratta Tommaso e non ha mai smesso di fare il tifo per lui. C’era da aspettarsi una reazione del genere dopo le parole pubblicate dall’ex corteggiatore.

Ceniccola ha lodato l’astuzia della showgirl nel legarsi al personaggio più forte del reality: “Penso che Stefania Orlando sia una bellissima donna, ha fatto un bel percorso. Ma è stata anche molto intelligente a legarsi a Tommaso, che era il più forte di tutti”. La forte risposta della ex gieffina non ha tardato ad arrivare.

La Orlando ha messo a tacere ogni tipo di critica o accusa: “Nella vita non sono mai stata opportunista, non ho mai frequentato le persone solo perché avrebbero potuto aiutarmi nel lavoro o tornarmi utili. Figuriamoci in un reality! Per fortuna chi ha saputo apprezzare la mia schiettezza e sincerità questo lo sa, il resto non conta. Purtroppo è tutto impuro per gli impuri”. Insomma, una bella stoccata al veleno per l’ex corteggiatore di UeD, che sicuramente non potrà far altro che incassare il colpo in silenzio.