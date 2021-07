UeD: chi è l’ex moglie di Sossio Aruta? Svelata l’identità

Sossio Aruta è stato un protagonista di UeD molto amato dal pubblico. Da diversi anni l’ex cavaliere fa ormai coppia fissa con Ursula Bennardo, ma di certo l’ex dama del parterre femminile del trono over non è stata la sua unica donna. Sossio, prima di iniziare la sua splendida relazione con Ursula, era già stato sposato.

Ma chi è la donna a cui l’ex cavaliere di UeD, si era legato prima di entrare nel programma di Maria De Filippi? Certo sembra impensabile che questa notizia è stata nascosta finora, data la notorietà del personaggio in questione. Infatti, Sossio, oltre alla partecipazione a UeD, vanta varie presenze in molti altri format di successo. Si pensi ad esempio a Temptation Island e il GF Vip.

Eppure, ecco che finalmente viene rivelata l’identità di questo misterioso personaggio. Si tratta di Rossella Neri, che durante il matrimonio con Sossio ha dato alla luce due bellissimi bambini: Daniel Ciro e Diego. Il matrimonio tra loro era avvenuto nel 2015, mentre la separazione era diventata ufficiale nel 2017. Nonostante sia passato diverso tempo dalla fine del loro rapporto, i due hanno continuato spesso a battibeccare pubblicamente. Al centro della problematica che spinge i due alla lite ci sono proprio i due figli.

Rossella, nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù, ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Invece di andare in tv, dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto. Ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli“.

La risposta di Sossio Aruta a queste accuse non aveva certo tardato a mancare: “Vero è che, non appena ho avuto serie difficoltà economiche e un declino calcistico, il tuo amore per me è finito. Ho saputo che avevi iniziato una relazione con un altro uomo mentre eravamo ancora sposati”.