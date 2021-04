Stefania Orlando e l’intimità con Simone: “Dopo il GF abbiamo avuto problemi”

Stefania Orlando, dopo il Grande Fratello VIP, ha deciso di dedicarsi per un po’ alla famiglia. La conduttrice non è apparsa molto in TV, ma è pronta a tornare sul grande schermo.

La presentatrice ha resistito, al fianco di Tommaso Zorzi, per ben sei mesi nella casa di Cinecittà e il ritorno a casa, seppur tanto desiderato, non è stato semplicissimo, soprattutto con suo marito Simone Gianlorenzi.

Ma non è come pensate, tra i due non c’è nessuna crisi: seppur le voci sul presunto allentamento sono state insistenti per mesi entrambi hanno smentito. Il loro matrimonio va ancora a gonfie vele, ma il ritorno a casa non è stato semplicissimo dal punto di vista dell’intimità:

Quando sono uscita tra me e mio marito c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice.

Non so come spiegare il mio senso di imbarazzo. Nel Grande Fratello Vip si vive una realtà completamente diversa e distaccata. Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri.

I problemi sono però scomparsi e fortunatamente la coppia è tornata a viversi nella quotidianità. I due sono legati ormai da tredici anni, ma sposati solo da due. Stefania Orlando veniva già da un matrimonio e prima di rifare il grande passo ci ha pensato bene.

A legare i due la passione per la musica, infatti anche lui è un musicista. Non sembra invece essere un problema l’età, la donna è infatti nove anni più grande di Simone ma per loro l’amore non ha età. Entrambi, inoltre, non pensavano a metter su famiglia e il desiderio di aver figli non è mai sorto nella coppia che si gode la privacy dopo tanto tempo sotto ai riflettori.