Stefania Orlando e Samantha De Grenet cosa sta succedendo? Le due si dichiarano guerra

Stefania Orlando e Samantha De Grenet sembrano più agguerrite che mai. Le due ex gieffine hanno dato vita ad una vera e propria guerra e non risparmiano colpi. Samantha, ospite a Live–Non è la D’Urso nella puntata si domenica 14 marzo, ha negato fermamente di aver detto “Ti uccido” a Stefania durante una lite al GF Vip.

La De Grenet ha voluto fare chiarezza dicendo: “Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘Ti uccido’. Assolutamente no. Tanto meno per una teglia. Io ho avuto uno sfogo con una mia coinquilina che era Sonia. Sono stata attaccata sul mio essere madre da Stefania e questa cosa non la permetto a nessuno. Sfogandomi con un’amica ho detto che una persona che fa questo la asfalto e la uccido. Ma questa parola per me non ha valore”. Una spiegazione abbastanza contraddittoria dato che, subito dopo aver negato di aver pronunciato quelle parole, ne ha spiegato il significato.

L’ex gieffina non intendeva minacciare la Orlando, ma si trattava solo di un modo forte per ribadire che nessuno ha il diritto di giudicare il suo ruolo di madre. Insomma, le parole di Samantha sono state travisate. Eppure, c’è un dettaglio che non torna e che è subì balzato all’occhio degli attentissimo telespettatori. Il discorso di Samantha è stato tagliato e montato nel momento in cui la showgirl affermava: “Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘Ti uccido'”.

La frase è stata senza dubbio pronunciata nella casa. Stefania Orlando ha deciso di postare il video incriminato, accusando la De Grenet di mentire: “Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!”.

La replica di Samantha a Stefania Orlando

Samantha, dal canto suo, non ha perso tempo a replicare. Infatti, a stretto giro si posta la showgirl ha scritto un messaggio sui social, accusando Stefania. Samantha De Grenet punta il dito contro la Orlando, accusandola di incitare all’odio.

La sua non era una minaccia, ma un semplice sfogo: “Cara Stefania, mettere sulle tue stories un video che non rappresenta la realtà dei fatti, che tu peraltro conosci bene, per alimentare odio da parte di alcuni nei miei riguardi, non ti fa onore! Uno sfogo con un’amica è cosa molto diversa da una minaccia. Dentro la casa era stato tutto chiarito fino a farci entrambe le proprie scuse per le parole dette l’una nei confronti dell’altra. Cosa devo pensare ora? Che hai recitato? Io non sono certamente perfetta ma non lo sei nemmeno tu…non siamo amiche ma ti conosco da anni”.