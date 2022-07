Stefania Orlando, imbarazzo con Barbara D’Urso: cosa sta accadendo

Nel mondo dello spettacolo le incomprensioni sono all’ordine del giorno. Capita spesso che alcune parole vengano interpretate male scatenando polemiche. È un po’ quanto accaduto a Stefania Orlando che nei mesi scorsi è finita al centro di polemiche dopo il suo rifiuto a La Pupa e il Secchione.

La diretta interessata è tornata sull’argomento dalle colonne del settimanale Mio che l’ha intervistata. La Orlando ha ammesso di aver provato un certo imbarazzo nei confronti della D’Urso e degli autori del programma.

Fonte: web

“In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo” – ha specificato.

Stefania dopo il provino per La Pupa e il Secchione ha lavorato in alcuni format di Real Time e sogna la conduzione di un programma tutto suo.

Tra qualche mese inizierà anche la nuova edizione de La Talpa e la Orlando si è detta interessata alla conduzione anche se non parteciperebbe mai come concorrente.

Intanto da un po’ di tempo ha abbandonato i social stufa di certi commenti di persone che non la apprezzavano ma anche dalla dipendenza che ormai aveva presto. La Orlando ha ammesso che per qualsiasi cosa non si godeva più il momento ma la sua mente andava subito al cellulare e a documentare il tutto. “C’è anche del bello: mi è dispiaciuto lasciare le persone che mi seguono. Ma nulla è definitivo: prima o poi tornerò, se ci sarà qualcosa da condividere lo farò” – ha svelato.

In attesa del futuro si sta godendo le vacanze insieme al marito musicista Simone Gianlorenzi.