Stefania Orlando in lacrime per il videomessaggio del marito

Momento molto toccante quello andato in scena ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip dove Stefania Orlando ha festeggiato i suoi 54 anni. E per lei è stata una giornata piena di sorprese. A partire dalla mattinata quando i fan hanno fatto volare diversi aerei sopra la casa di Cinecittà e poi in serata forse la sorpresa più gradita: un video messaggio di suo marito Simone Gianlorenzi che ha commosso tutti.

Fonte: Mediaset

Il musicista ha fatto recapitare nella casa un romantico videomessaggio dove ha spiegato che a causa della distanza, ha dovuto optare per un regalo in grado di volare per aria e attraversare le mura del Grande Fratello Vip. Ha scritto una canzone per lei che ha titolato “A better version of me”.

“Amore, tanti auguri. Lo so che non ami molto il tuo compleanno, ma non potevo mancare. Non sono lì in forma fisica, mi vedi attraverso un monitor e anche il mio regalo non è un regalo fisico. Sarà un regalo un po’ particolare, ma fatto con le mie manine. Come tu ben sai, io non so fare tante cose e l’unica cosa che so fare non la faccio neanche tanto bene. Però questo regalo l’ho fatto io. È un regalo che viaggia nell’aria, passa sopra i tetti dei palazzi di Roma, attraverso i quartieri e arriva fino a Cinecittà, scavalca le mura, entra dentro la casa del Grande Fratello e arriva dritto al tuo cuore. Amore ti ho scritto una canzone”. Queste le parole di Simone.

I ragazzi si sono esaltati da questa sorpresa con Stefania Orlando che ha ascoltato la canzone tra le lacrime, salvo dopo ringraziare suo marito con queste parole:

Fonte: Mediaset