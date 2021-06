Stefania Orlando è stata ospite al Padova Pride Village, nel mese del gay pride anche l’ex gieffina e conduttrice si schiera a favore del DDL Zan. La donna sul palco dell’evento, ha sostenuto un discorso bellissimo in sostegno della comunità LGBT+.

In un momento storico in cui anche il Vaticano ostacola i passaggi per far votare il decreto che potrebbe migliorare la vita di molte persone, molti personaggi della televisione hanno deciso di schierarsi.

Oggi sono qui, ma io sono con voi da anni, lo sapete. Io marcio con voi da anni per le vostre battaglie, per i vostri diritti che sono anche i nostri, attenzione. Perché certe battaglie sono di tutte le persone di buonsenso che vogliono vivere in un paese civile, in un paese dove possiamo essere noi stessi, dove possiamo amare chi vogliamo senza la paura di essere giudicati, offesi o ancor peggio aggrediti. Quindi sono le battaglie di tutti, questo è da sottolineare. Adesso speriamo che anche il DDL Zan possa diventare realtà.

Stefania Orlando, che è tornata in TV come opinionista a “La vita in diretta“, ha voluto mandare un messaggio forte anche sui suoi profili social. Su Instagram, in un post ha scritto: