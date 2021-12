Stefania Orlando parla a Verissimo del rapporto con Simone

Stefania Orlando è una delle concorrenti delle edizioni del Grande Fratello VIP più amate, la donna si è fatta conoscere a tutto tondo e il pubblico ha apprezzato.

Dopo l’esperienza dell’anno scorso nel reality show è ormai una presenza fissa a La vita in Diretta e nel cast di Tale e Quale Show. Oggi la donna è stata ospite anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

In quel salotto ha parlato anche della crisi con il marito, Simone. I due sono molto legati e era la persona di cui sentiva più la mancanza quando era nella casa di Cinecittà.

Oggi sono tornata davvero una donna serena. Però ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto di tutte le persone che amavo e che adesso continuo ad amare. Ovviamente anche nei confronti di mio marito. Non che avessi chissà cosa o che non lo amassi più. Diciamo che non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima. Non riuscivo a riprendere il dialogo che c’era sempre stato e non mi aprivo più. Ero chiusa a riccio sotto tutti i punti di vista. Questa cosa ha creato dei grossi problemi in una coppia che andava avanti da 13 anni. Noi non abbiamo mai avuto delle vere crisi e questa forse è stata la prima volta. Quello non è stato un bel periodo. Adesso però le cose sono cambiate e stiamo benissimo.