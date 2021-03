Stefania Orlando racconta la verità sulla crisi con il marito Simone

Stefania Orlando è stata indiscutibilmente una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Da quando non è più nella casa di Cinecittà (uscendo da terza finalista) le voci su di lei sono continuate. Dalle amicizie nate nel corso del reality alla sua vita privata, i fari sono stati costantemente puntati su di lei. Infatti, di recente, si mormora di una crisi tra lei e il marito Simone Gianlorenzi.

La conduttrice, appunto, è voluta intervenire per eliminare le voci, ha subito voluto chiarire e lo ha fatto nel corso di un’intervista. Il rapporto tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è sempre stato molto stretto, i due non hanno mai smesso di sostenersi a vicenda, nel reality di Canale 5 il chitarrista è intervenuto più volte per proteggere la sua donna. Tuttavia, a causa di alcune tensioni nelle ultime settimane, si è parlato di una rottura tra i due.

Tuttavia, la showgirl non voleva indurre la gente a spettegolare, quindi ha deciso di raccontare il suo punto di visto: “Non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto”.

“Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza”. Pertanto, non c’è da preoccuparsi, solo un momento di separazione per concentrarsi sul suo nuovo progetto. Al contrario, sempre quanto alle relazioni, i fan del GF Vip sono piuttosto confusi sul divario tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Dopo che è stata sollevata la questione di Francesco Baccini, avvenuto prima dell’uscita fella giornalista dalla Casa, il legame tra le due era fortissimo, ma non si è protratto fuori dalle mura di Cinecittà. A tal proposito la Orlando ha detto: “Io con Maria Teresa Ruta non devo chiarire nulla. Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live”, ma non ha lasciato spazio a chiarimenti. Un rapporto, insomma, che non ha nulla a che fare con quello solido e duraturo che la Orlando ha con Tommaso Zorzi.