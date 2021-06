L’esperienza al GF Vip è stata sicuramente di un certo peso per Stefania Orlando. Il reality, l’ha vista come protagonista assoluta. Nonostante forse la showgirl non abbia un carattere che si presta particolarmente ad un reality di questo tipo. In effetti, uno show come il GF Vip, che mette la quotidianità sotto i riflettori, richiede un certo tipo di sforzo.

Nonostante queste difficoltà, Stefania è riuscita senza dubbio a farsi valere e a farsi notare. Ma sicuramente sono stati molti, per lei, i momenti di sconforto e di difficoltà. Nel corso di un’intervista ai microfoni del settimanale Voi, Stefania ha deciso di raccontarsi La donna ha fatto emergere anche degli eventi dolorosi che l’hanno fortemente scossa.

Ecco le sue parole: “E’ stata comunque un’esperienza unica, anche drammatica, come il momento della morte della mamma di Dayane, una esperienza totalizzante, di vita parallela in cui eravamo così immersi che anche riadattarsi al dopo è stato difficile“.

Questa, in effetti, è stata una difficoltà riportata da molti degli ex gieffini: la permanenza nella casa è stata lunga e, la realtà al di fuori di essa, era molto cambiata a causa della pandemia. È noto che Stefania Orlando, oltre ad essere una donna di spettacolo, è anche un’ottima cantante. Recentemente ha rilasciato il singolo Babilonia, che sta riscuotendo un discreto successo.

Nel corso dell’intervista al settimanale, Stefania ha ricordato con dolore uno dei suoi maestri recentemente scomparso: Franco Battiato. Queste le sue parole: “Adesso tocca a noi prenderci cura della sua musica. Uno sperimentatore che ha scritto le più belle canzoni del nostro patrimonio musicale”. Per concludere, Stefania si è augurata di riuscire a raggiungere un obiettivo con i suoi futuri progetti musicali e non solo. “Cercare sempre di comunicare emozioni positive anche con la musica” dice. Intenti positivi che sicuramente sono fondamentali ora.