Stefania Orlando scoppia in lacrime: “giornata particolare..”

Il Grande Fratello Vip purtroppo non regala solo sorrisi. Per gli inquilini la permanenza nella casa a volte può risultare difficile. Ieri, Stefania Orlando, ha avuto un particolare crollo psicologico dato da più fattori.

La donna era già giù di morale. Stefania Orlando ha infatti spiegato che proprio l’8 dicembre ricorre il compleanno della sua amata nonna. La donna è scomparsa anni fa, ma per anni la conduttrice ha portato avanti una tradizione.

Il giorno del suo compleanno tutti i cugini si riuniscono comunque per festeggiarla, è un momento intimo che come ha spiegato la Orlando viene anche prima del suo fidanzamento. In più la litigata con Dayane Mello e Rosalinda.

Tra le braccia di Maria Teresa Ruta la donna ha confessato che cosa la fa sentire così male.

Oggi è già una giornata particolare, cui si aggiunge… Mi è dispiaciuto quello che hanno detto di me Dayane e Rosalinda. Mi hanno detto che sono una manipolatrice, una che va a mettere il sale sulle ferite, che si avvicina alla gente che soffre per peggiorare la situazione. Delle cose che veramente non mi appartengono. Non ho mai detto nulla, non ho mai offeso nessuno.

Maria Teresa Ruta però, che ha sempre una buona parola per tutti, ha trovato il modo per consolare l’amica. Le sue parole, come sempre, sciolgono il cuore.

C’è qualcuno che sta giocando. Tu sei fortissima, non sanno come fare. Privano a minare la tua credibilità di donna. Noi sappiamo che Tommaso è il probabile vincitore ma lo sosteniamo perché noi giochiamo fino a un certo punto. Tu sei forte, sei amata dal pubblico. Tu sei un cavallo di razza, l’unica cosa che possono fare per abbatterti è screditarti

Purtroppo il clima teso non aiuta, tuttavia Stefania è una donna forte e presto si rimetterà in carreggiata.