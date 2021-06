Stefania Orlando riesce ad intrattenere il pubblico anche fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Su Instagram, la Queen, si è fatta scappare una cosa davvero eclatante per la produzione del GF VIP.

Sul social network ha dichiarato che una sua collega l’avrebbe bloccata e proprio quest’ultima è in lizza per partecipare all’edizione del reality show che partirà a Settembre sempre su Canale 5 e sempre condotto da Alfonso Signorini.

Oggi ero al telefono con un mio collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti, colleghi, colleghe…E tra questi è venuto fuori il nome di una mia collega, una bellissima donna. Quando si parla degli altri si va su Instagram per vedere le foto, così sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo. Il mio collega così mi manda il link del profilo di questa probabile nuova concorrente del GFVip e scopro… Che mi ha bloccato!

Insomma, la donna non si spiega neanche cosa sia successo e perché questa presunta concorrente l’avrebbe fatto. Poi prosegue: “Sono stata bloccata da una prossima eventuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Tra l’altro senza motivo. Stavo pensando però che questa persona non è stata invitata al mio matrimonio: potrebbe essere per questo?“.

Ovviamente, ai più attenti, non sfugge proprio nulla e tra i papabili nomi spuntano Miriana Trevisan e Maria Monsé. Entrambe le donne non seguono la coetanea Stefania Orlando.