Stefania Orlando svela cosa è successo in magazzino tra Dayane e Rosalinda

Stefania Orlando è stata la terza al podio di questa edizione del GF Vip. Come tutti i gieffini, anche lei è tornata alla sua quotidianità. Durante un’intervista al settimanale Chi, la conduttrice fa un resoconto del suo percorso nella casa di Cinecittà e si focalizza sui rapporti che è riuscita a creare in questa avventura. Ma prima di tutto, Stefania rivela i retroscena di un episodio che ha generato molte perplessità in tutti i fan.

La Orlando si riferisce a quando, insieme a Cristiano Malgioglio colse Dayane Mello e Rosalinda Cannavò chiuse insieme nel magazzino. Finalmente, la conduttrice fa chiarezza e rivela cosa è successo fuori dall’inquadratura. Ecco le parole di Stefania: “Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l’occhio indiscreto delle telecamere”. Senza dubbio, la conduttrice ha legato in maniera particolare e solida col vincitore Tommaso Zorzi. Tra loro l’amicizia continua anche fuori dalla casa. Al riguardo l’ex gieffina ha molto da dire:

“L’unica strategia che ho seguito è stata quella di affidarmi al mio istinto. Con Zorzi è stato un colpo di fulmine: prima di entrare, per quel poco che ho visto sui social, nemmeno mi era simpatico. Nella Casa, invece, siamo stati uno la forza dell’altro. Ci supportavamo e compensavamo senza mai intralciare i nostri percorsi. Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto. Complicità e affinità erano sotto gli occhi di tutti, e credo che questa sinergia abbia dato fastidio a molti”.

Di certo è anche grazie a questa speciale e forte amicizia che Stefania non potrà mai dimenticare questo splendido GF Vip. Le aspettative sono state di gran lunga superate dalla realtà, quanto al suo percorso. Infatti, Stefania racconta che per lei il reality è stato: “Totalizzante. Guardando il programma da fuori pensi di avere capito tutto. Poi da dentro ti accorgi che nulla è come sembra. Avevo sottovalutato un po’ tutto. La pressione psicologica, nel mio caso specifico, è stata devastante. Spesso si parlava di competizione ma io sono stata competitiva solo con me stessa. È stato un viaggio interiore fantastico. Bello, ma difficile. Lungo, ma sorprendente. In questi mesi ho scoperto molte cose di me che non avevo mai preso in considerazione”.

Insomma, il reality ha regalato molto di positivo alla Orlando. Eppure, ci sono dei conti in sospeso. Stefania non è più riuscita a recuperare l’amicizia che aveva messo su con Maria Teresa Ruta. Le due donne si sono allontanate con l’eliminazione di Mary T. dalla casa. In più, Stefania ammette di non aver nutrito particolare simpatia nei confronti di alcuni compagni, tra cui sicura Dayane Mello. Le due, in effetti, non hanno mai perso occasione per battibeccare. Infatti, la Stefania Orlando parla della sua ex rivale in questo modo: “Dayane Mello ha sempre detto che la sua vittoria più grande sarebbe stata quando mi avrebbe sbattuta fuori. Poi quando c’era da scegliere chi sfidare a un passo dal podio ha preferito Pierpaolo a me”.

“Di Maria Teresa Ruta mi è dispiaciuto vedere alcuni video una volta uscita perché nel gioco l’ho sempre difesa, protetta e stimata. Quando è stata eliminata è stata livorosa. Poi è tornata per un confronto con me e Zorzi, dicendo che c’erano dei filmati incriminati. Ho come avuto l’impressione che stesse mettendo le mani avanti per non cadere indietro”. Ovviamente, da ultimo non può mancare un riferimento e un pensiero agli amori nati tra le mura della casa di Cinecittà. Sui piccioncini del GF Vip Stefania Orlando dice: “Giulia e Pierpaolo, se non si lasceranno condizionare dall’esterno, potrebbero durare a lungo. Su Rosalinda e Andrea non saprei: insieme li ho vissuti troppo poco”.