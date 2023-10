Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono tornati insieme: l’annuncio sui social

Dopo aver trascorso sei mesi distanti, Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono finalmente tornati ad essere una coppia. L’annuncio è stato diffuso dall’ex spogliarellista, in occasione dell’intervista rilasciata “Novella 2000”.

Circa sei mesi fa, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta annunciavano la loro separazione. I due avevano deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore per via di alcune incompatibilità, progetti e idee differenti. Nonostante il periodo buio, di recente, è spuntata una foto sui social che ritrae la coppia di nuovo insieme.

A raccontare meglio come è venuto questo ritorno di fiamma ci ha pensato l’ex spogliarellista, in occasione di un’intervista rilasciata a “Novella 2000”:

Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta. Avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato.Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci hanno portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento.

Simone ha affermato che entrambi avevano bisogno di prendersi una pausa per loro stessi e capire quali vantaggi trarre da questo distacco:

Avevamo bisogno di provare a staccare, anche per capire se esisteva la possibilità di poter recuperare energie. Siamo stati lontani per 6 mesi, in cui ci siamo visti, ma molto poco. Ci siamo sentiti, in maniera molto spontanea, e questo ha fatto sì che poi siamo arrivati a un punto in cui l’istinto ha deciso per noi. Il sentimento è stato più forte della ragione.