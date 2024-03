Stefania Pezzopane, la rivelazione su Simone Coccia spiazza: “Cosa mi è successo per via della relazione”

L’ex onorevole del Partito Democratico Stefania Pezzopane difende la sua storia d’amore con Simone Coccia. Una relazione spesso criticata, derisa, non compresa. Un rapporto che, secondo quanto riportato dalla donna politica, le sarebbe costato anche il posto in Parlamento. A raccontarlo è la diretta interessata in occasione della trasmissione Storie di donne al bivio di Monica Setta.

Stefania Pezzopane, in occasione della sua ospitata nel programma televisivo, ha deciso di raccontare i problemi avuti sul posto di lavoro a causa della sua situazione sentimentale. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 6 marzo su Rai 2, ecco cosa ha detto:

“Non sono stata ricandidata in Parlamento dal mio partito, il Pd, perché ha pesato la sconfitta delle comunali a L’Aquila. Ma sono anche certa di aver pagato un prezzo per aver scelto di amare Simone Coccia, un ex spogliarellista di 24 anni più giovane di me“.

Stefania Pezzopane è stata spesso criticata per la sua relazione con Simone Coccia:

“Faceva scalpore il fatto che una donna borghese come me, sposata, madre, si fosse innamorata di un giovanotto tatuato che mi corteggiava con una rosa rossa e l’allegria. Me ne hanno dette di tutti i colori: che ero una rincoglionita e che Simone stava con me solo perché ero un personaggio pubblico. Dal Pd nazionale non si è mai levata alcuna voce contraria, ma fra i dirigenti locali la maldicenza su di me c’è stata“.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia si sono lasciati a marzo, per poi tornare insieme poco dopo

A marzo dell’anno scorso la coppia è però scoppiata. Forse le pressioni fatte non hanno aiutato i partner a reggere e così hanno preso la decisione di prendersi una pausa. Ad agosto, però, sono tornati insieme e ora stanno di nuovo bene insieme.

“Abbiamo deciso di non sposarci, ma ci amiamo. Se ho dovuto scegliere tra lui e la carriera politica? Forse si e tornassi indietro rifarei mille volte la stessa scelta. Continuo a fare politica nel Pd e sempre con passione“.