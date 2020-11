Due giorni che è nella casa e Stefano Bettarini potrebbe già essere squalificato dal gioco. Il provvedimento disciplinare nei suoi confronti dovrebbe essere inevitabile e potrebbe diventare operativo nella puntata di questa sera.

Bettarini si è macchiato di una mancanza di rispetto del regolamento troppo pesante, avendo bestemmiato in maniera piuttosto nitida. Ieri sera mentre chiacchierava con gli altri coinquilini, in particolare Enock e Pierpaolo Pretelli, l’ex marito di Simona Ventura si è lasciato andare ad una spiacevole affermazione che ha lasciato esterrefatti gli altri concorrenti.

Come era successo con Denis Dosio i “vipponi”, di fronte alla parola di Stefano, si sono bloccati, consapevoli che con molta probabilità gli costerà l’eliminazione.

Stefano Bettarini stava parlando con i due concorrenti di quando ha vinto il televoto contro Andrea Damante in una delle passate edizioni del GF Vip: “Lui, quando è uscito… porca m***” – si è lasciato sfuggire mentre mangiava le patatine. È seguito un momento di imbarazzo e silenzio.

Al momento non è arrivato alcun provvedimento, ma certamente le sorti di Bettarini le scopriremo questa sera nel corso della puntata. Sui social il popolo è insorto chiedendo la squalifica immediata come successo agli altri concorrenti delle varie edizioni.Il video e il labiale sono inequivocabili e tutto lascia presagire che per Bettarini non ci sarà scampo: sarà squalificato e dovrà dire addio a quella che era la sua seconda partecipazione al reality più longevo della televisione italiana.

Intanto però in soli due giorni il bel Stefano è riuscito già a farsi sedurre da Dayane Mello. I due hanno confessato che in passato avevano già avuto una storia di una notte. La Mello spiega nella notte a Tommaso Zorzi, Enock Balotelli ed Adua Del Vesco di aver “provocato” Bettarini a cena, mimando i gesti dell’approccio. E Stefano, attualmente fidanzato con la giovane Nicoletta Larini, avrebbe iniziato a fissarla. Tutti ascoltano, e solo Adua, amica molto intima, le spiega: “Stai attenta e ragiona di più”.