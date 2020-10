Nel corso delle ultime ore Simona Ventura è finita al centro delle polemiche sui social a causa di una foto. Si tratta di uno scatto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che la ritrae insieme a suo figlio in ospedale. Alla luce di questo, gli utenti in rete si sono scagliati contro la conduttrice attaccandola severamente.

Nei giorni scorsi, il figlio di Simona Ventura ha dovuto subire un intervento chirurgico al ginocchio presso l’ospedale “Gaetano Pini”. La celebre conduttrice ha deciso di immortale il momento post-operazione e poi di condividerlo con tutti i suoi fan su Instagram. Peccato che quest’ultimi si sono scagliati duramente contro di lei a causa di un motivo ben preciso.

A seguito dell’operazione di suo figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura ha deciso di ringraziare tutti gli infermieri e i medici scattando una bellissima foto. Però quello che doveva essere un’opera di bene nei confronti di tutto il personale sanitario ha avuto l’effetto contrario.

L’immagine in questione ritrae Simona Ventura insieme a suo figlio Niccolò Bettarini ed il personale sanitario ma un dettaglio non è passato in osservato al web. Si tratta della mascherina la quale non è stata indossata in maniera corretta poiché si trovava sotto la bocca.

Un gesto che non è stato considerato affatto un buon esempio e che ha fatto scatenare la rabbia degli utenti sul web. Questi ultimi non ci hanno pensato due volte a commentare il post. Tra i vai commenti possiamo leggere:

Potevate fare la foto con la mascherina, giusto per dare il buon esempio.

Ovviamente, Simona Ventura non ha esitato a replicare e subito ha scritto:

Eravamo super tutti tamponati. Davvero, evitiamo inutili polemiche.

Alla fine, la nota conduttrice televisiva ha deciso di disattivare i commenti per evitare di alimentare la situazione. Dunque, con la coscienza pulita, ha preferito non leggere più i messaggi.