Stefano De Martino organizza la festa di compleanno a Santiago: polemiche per la scelta del tema

Lo scorso weekend, Santiago De Martino ha compiuto 9 anni. In occasione del suo compleanno, Stefano De Martino gli ha organizzato una festa davvero speciale a tema di Fortnite, il gioco virtuale più amato dagli adolescenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione del nono compleanno di Santiago, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno pensato a qualcosa di davvero speciale per festeggiare al meglio il compleanno del loro figlio. Mentre la modella argentina lo ha portato in un parco divertimenti, il ballerino ha deciso di organizzargli una festa a tema Fortnite. Si tratta di un videogioco in cui si combatte virtualmente con i propri amici. Questa scelta, però, ha scatenato alcune polemiche sui social. Molte persone hanno giudicato come inopportuna la scelta di usare armi e immagini di combattimenti per una festa di un bambino.

In collaborazione con la Cartoleria Varzi, il ballerino ha deciso di allestire una location curata in ogni minimo dettaglio. Inutile dire che Stefano De Martino ha documentato il tutto attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Dalle immagini rese pubbliche dalla stessa Cartoleria possiamo osservare numerosi dettagli: dagli elmetti militari per tutti i bambini, alle tazze personalizzate con inciso sopra il nome Santiago fino ad arrivare alle pistole giocattolo. Senza alcuna ombra di dubbio, al compleanno di Santiago non poteva mancare una torta gigante sempre a tema Fortnite caratterizzata da una candela rossa.

Tuttavia, sul web non sono apparse le foto che ritraevano la famiglia al completo. Dunque, Stefano e Belen ancora desiderano vivere con massima privacy la loro storia d’amore.

Belen Rodriguez e gli auguri a Santiago

Per quanto riguarda Belen Rodriguez, anche quest’ultima ha pensato a qualcosa di speciale per festeggiare i nove anni di suo figlio. Oltre ad accompagnarlo in un parco d’avventura insieme ai suoi amici, la modella ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per augurargli buon compleanno. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia: