Stefano De Marino e Belen Rodriguez: lui le lancia una frecciatina, poi cancella tutto La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai nota, ma molti avranno perso la frecciatina che il marito ha lanciato alla modella, per poi cancellarla

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno passando davvero un brutto periodo di recente. Infatti, è nota ai più la crisi che i due stanno vivendo, che li sta portando pian piano ad una separazione. Ecco arrivare sui social, da parte di lui, una frecciatina nei confronti della moglie. Subito dopo, però, il ragazzo cancella tutto.

Secondo alcune indiscrezioni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si vedono da parecchio tempo. Lui si trova a Napoli, per girare le puntate di Made in Sud, mentre lei si trova a Milano con il figlio e i suoi affetti. Secondo ulteriori indiscrezioni, Stefano De Martino sarebbe tornato a Milano, ma non è andato nell’appartamento della moglie, bensì in quello dei genitori, per vedere il figlio Santiago.

Il ballerino ha più volte chiarito il fatto che lui stia cercando di conservare il più possibile nel privato la sua sfera sentimentale, ma nonostante questo non ha resistito. Infatti, nel giorno in cui in tutta Italia si festeggiava Massimo Troisi, Stefano De Martino ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una citazione del grande attore che recita: “Credevo fosse amore, invece era un calesse”. Insomma, dati i rumors del periodo, in molti hanno pensato che la citazione fosse rivolta alla moglie.

Una sorta di conferma della cosa è arrivata successivamente, quando il ragazzo ha deciso di cancellare il tutto, come in preda ad un ripensamento. Tra i due sembra proprio non scorrere buon sangue e la faccenda sembra non avere un epilogo molto positivo.

Nel frattempo, dall’altra parte d’Italia, anche la bella modella argentina continua a mostrare il suo dissenso in relazione alla situazione, mandando a sua volta delle frecciatine.

Infatti, di ieri la storia nella quale la donna, in compagnia del suo caro amico Mattia Ferrari, ha esclamato di essere con il suo nuovo fidanzato. Anche qui, dopo pochissimo arriva la cancellazione del video. Secondo le ultimissime notizie, il motivo scatenante risiederebbe in alcuni contrasti con la famiglia dell’argentina e, inoltre, pare che la modella non abbia superato i problemi del passato.