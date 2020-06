Belen Rodriguez su Instagram: “Sono con Mattia, il mio nuovo fidanzato..” Belen Rodriguez lancia una velenosa frecciata su Instagram contro il gossip, in compagnia di Mattia Ferrari: "sono con il mio nuovo fidanzato, leggermente gay"

Nuova frecciatina da parte di Belen Rodriguez: la showgirl argentina quesa sera ha registrato delle storie Instagram in compagnia dell’ormai famoso Mattia Ferrari, questa volta la donna non si è trattenuta e ha messo a tacere in modo sarcastico le voci in circolo questi giorni.

I due, presumibilmente nella casa di Milano della showgirl argentina, hanno pubblicato una storia Instagram insieme sul divano, e nell’inquadratura Belen specifica: “Sono qui con il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente…. ma leggermente gay”, inquadrando l’art director che nel frattempo si spennella il viso.

Di sottofondo interviene invece il figlio della donna, il piccolo Santiago grida: “PROPRIO GAY!”, parole che fanno scoppiare a ridere tutti i presenti in sala. Questa piccola gag sarebbe una smentita di quanto si diceva in giro.

Molti giornali hanno infatti riportato che Mattia Ferrari poteva essere il motivo dietro la crisi tra Belen e Stefano De Martino. Il ragazzo, che ricordiamo è un art director di moda di fama mondiale, è sempre più presente nella vita della donna, ma tra i due ci sarebbe una sana e pura amicizia. Forse con questo video la showgirl argentina è riuscita finalmente a mettere a tacere le voci sul loro conto.

Quale sia il reale motivo della crisi tra Belen e Stefano De Martino non è ancora dato sapersi, quel che è certo è che per la showgirl non è un buon momento, a confermare il dolore di questi giorni è stata lei stessa in un recente video su Instagram.

Al contrario, Stefano De Martino non ha rilasciato alcuna dichiarazione, in una recente intervista per il lancio di Made in Sud ha semplicemente specificato che vorrebbe che la sua vita privata rimanesse tale. Chi tra i due racconterà cosa è realmente successo ai fan?