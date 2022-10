In questi ultimi giorni il nome di Stefano De Martino è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In occasione del suo compleanno, il ballerino e conduttore si è concesso un regalo dal prezzo stratosferico che non è di certo passato inosservato. Il marito di Belen Rodriguez ha acquistato una meravigliosa casa a Posillipo: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Posillipo è un quartiere di Napoli particolarmente agiato che offre una bellissima vista sul Golfo. Stefano De Martino ha deciso di autoregolarsi una casa in questa zona. Tuttavia, c’è da dire che non si tratta di una casa qualunque ma di una mega villa il cui prezzo è stratosferico.

É lo stesso Stefano a condividere su Instagram alcune immagini che ritraggono le chiavi di casa e il percorso che deve fare per tuffarsi in mare. La villa, infatti, ha un grande parco e un accesso diretto in spiaggia. Ma qual è il suo prezzo? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino compra una casa a Posillipo: ecco il prezzo da capogiro

Inutile dire che il nuovo acquisto fatto dal marito di Belen Rodriguez ha suscitato la curiosità di tutti i suoi followers, in particolar modo per quanto riguarda il prezzo. Inutile dire che il costo della nuova villa del ballerino ha un valore stellare che non è di certo alla portata di tutti.

A svelare indiscrezioni riguardo il costo della villa comprata da Stefano De Martino, di ben 2 milioni di euro, è il portale ‘Pipol Gossip’ che afferma:

In quelle zone, di solito, abitano calciatori. Stefano, conduttore, si conquista così il suo ‘godere’ dopo anni di lavoro e gavetta.

Come già anticipato, la casa ha moltissimi comfort e garantisce il massimo della privacy. Sicuramente il posto ideale per trascorrere del tempo insieme a Belen che sembra amare alla follia il nuovo acquisto di suo marito.