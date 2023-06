Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno litigato? L’indiscrezione

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio sono senza ombra di dubbio i personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso delle ultime ore i nomi del conduttore e del cantante sono tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un gossip che sta circolando sul loro conto e che non è passato inosservato. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex ballerino abbia avuto un litigio con Gigi D’Alessio.

La notizia del presunto diverbio nato tra il marito di Belen Rodriguez e Gigi D’Alessio è stato lanciato da ‘Pipol TV’, che ha rivelato a riguardo:

Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti.

In merito a tale notizia, è importante sottolineare che al momento si tratta solamente di un gossip non ancora confermato né smentito dai diretti interessati. Stefano De Martino e Gigi D’Alessio sono infatti rimasti in silenzio ed hanno deciso di non commentare le voci che stanno circolando sul loro conto.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i diretti interessati romperanno il silenzio e si esprimeranno in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.