Stefano De Martino, ecco come ha reagito alla rivelazione di Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il giornale ‘Dagospia’ ha svelato qual è stata la vera reazione dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi alle parole che Belen Rodriguez ha rilasciato a Domenica In.

Questo è quanto rivelato dalla showgirl argentina in merito alla fine della storia d’amore con il conduttore e ballerino:

C’è stato il tradimento, ma non è finito con quello. Ho anche parlato con le signorine… Sono state carine, tutte quante, una decina. Dodici, precisamente. Le ho chiamate e hanno ammesso. A un certo punto mi hanno anche invitato per un caffè. Lui saprà adesso. Allora sono entrata in depressione, non uscivo più dalla stanza. Non respiravo più. Sono arrivata a pesare 49 chili, non aprivo più le finestre e non vedevo più la luce. Mentre accadeva tutto questo lui c’era ma non ha saputo aiutarmi, non sapeva essere marito. Perché non l’ha fatto? Perché non mi amava. Sono finita in clinica per venti giorni. Non riuscivo più a prendere peso. Mi sono guardata e ho detto ‘Stai morendo’. Ho preso lo zainetto e sono andata. Mi sono trattata male, mi sono trascurata. Il motivo scatenante è stato lui.