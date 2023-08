Stefano De Martino fa arrabbiare la Rai: il motivo

Le voci sul conduttore e Belen Rodriguez non sarebbero per niente piaciute alla Rai: il retroscena

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dell’estate 2023. I nomi della showgirl argentina e del conduttore sono infatti al centro della cronaca rosa per la notizia della presunta separazione. Nel corso delle ultime ore un incredibile retroscena è emerso sull’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Sono molte le notizie che in queste ultime settimane stanno circolando su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il gossip sulla coppia non si ferma e al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed hanno preferito non commentare le voci che circolano sul loro conto.

Oltre al nuovo amore che la showgirl argentina starebbe vivendo con Elio Lorenzo, una clamorosa notizia in questi giorni su Stefano De Martino sta diventando sempre più insistente. Molti, infatti, parlano di un tradimento, non ancora confermato né smentito, nei confronti di Belen. Tale notizia avrebbe mandato su tutte le furie la Rai che non avrebbe preso bene i vari gossip che in questi giorni stanno circolando su Stefano De Martino.

A rendere pubblica la notizia è il giornale ‘Dagospia’. Il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti rivelato che:

Quasi tutti i conduttori nazionali- popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino.

E, continuando, il noto giornale ha poi proseguito il discorso con queste parole:

La sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stiano iniziando a far storcere il naso.

Al momento si tratta solamente di un rumor non confermato né smentito. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.