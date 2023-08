Belen Rodriguez, la madre lancia una frecciatina a Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questa estate. La notizia della separazione tra la coppia sembra essere ormai certa, anche se molti sono convinti che si tratti di una mossa mediatica. Nel corso delle ultime ore è tornata a far parlare di sé Veronica Cozzani; la madre di Belen si è infatti resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

Alla base della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrerebbe esserci un tradimento da parte del conduttore. La notizia, ovviamente, è solamente un rumor dal momento che i diretti interessati non si sono ancora esposti in merito a questa vicenda. Sono molti però gli indizi che andrebbero a rafforzare le ipotesi del tradimento.

Qualche giorno fa, infatti, Belén Rodriguez ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video che ritrae un branco di cervi. Inutile dire che il gesto social di cui la showgirl argentina si è resa protagonista ha scatenato ulteriormente il gossip. Come già anticipato, Veronica Cozzani, madre di Belen, ha condiviso alcuni indizi social che confermerebbero le ipotesi del tradimento.

Anche la madre di Belen Rodriguez ha postato sulla sua pagina Instagram il video che ritrae un branco di cervi; le stesse immagini sono state postate dalla showgirl argentina qualche giorno fa. Per molti, dunque, il gesto social di Veronica Cozzani andrebbe senz’altro a rafforzare le voci su un presunto tradimento da parte di Stefano De Martino.

In queste ultime ore il settimanale ‘Oggi’ ha reso pubblica una rivelazione di Alberto Dandolo che sta facendo il giro del web. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, pare che la notizia della separazione tra la showgirl argentina e il conduttore di Rai 2 sia in realtà una strategia mediatica:

È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez Stefano de Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui li fai così social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore. Persone a loro vicini parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV e pubblicitario. Ricordiamo infatti che Belen non tornerà con Tú sí que vales ed è fuori d Le Iene e che de Martino non è stato confermato come conduttore di alcuni format di Rai 2, rete di cui lo scorso anno era uno dei volti simbolo, con all’attivo ben quattro programmi.