Stefano De Martino ha un nuovo amore? Il video social non lascia alcun dubbio

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questa estate. La notizia della separazione tra la showgirl e il conduttore sembra essere ormai certa e nelle ultime ore è emerso un clamoroso gossip riguardo il volto di Rai 2. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Stefano abbia ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Belen.

Stefano De Martino ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video che sta facendo molto chiacchierare. Nel dettaglio, il filmato in questione immortala il panorama che si vede da una barca con sottofondo un brano di Rino Gaetano, ‘Sfiorivano le viole’. Un dettaglio, però, non è passato inosservato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

I più attenti, infatti, hanno notato che nel video condiviso da Stefano De Martino sulla sua pagina Instagram compare la voce di una donna che pronuncia queste parole:

Dimmi, amore.

Inutile dire che questo dettaglio ha attirato l’attenzione dei più curiosi. Sono molti, infatti, coloro che in queste ore si stanno chiedendo con chi il conduttore di Rai 1 sta trascorrendo le vacanze estive.

C’è da dire che al momento si tratta solamente di un rumor. L’ex ballerino ha preferito rimanere in silenzio e non commentare il gossip che in questi giorni sta circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.