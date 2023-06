Fabrizio Corona sull’addio di Belen Rodriguez a Mediaset: ecco la verità

Dopo essere stata per alcuni anni al timone della conduzione de Le Iene e di Tu si que vales, Belen Rodriguez ha detto definitivamente addio ai programmi Mediaset. A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione è stato Fabrizio Corona attraverso il suo canale Telegram. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Per alcuni anni i telespettatori italiani hanno potuto vedere Belen Rodriguez al timone della conduzione de Le Iene e di Tu si que vales. Tuttavia, nella prossima edizione dei programmi tv ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda i conduttori. Infatti, sembra che la showgirl abbia detto definitivamente addio alla conduzione dei reality show in questione.

Attualmente non siamo a conoscenza del motivo di tale decisione ma a rivelare qualche retroscena in più ci ha pensato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si è reso protagonista di inedite rivelazioni attraverso il suo canale Telegram.

Stando a quanto sostiene il personaggio televisivo, sembra che Belen Rodriguez non sia stata cacciata. Al contrario, abbandonare i programmi tv sarebbe stata una sua scelta consapevole. Queste sono state le sue parole:

Vi dico io tutta la verità su Belen e sull’addio a Mediaset. Prima di tutto, Belen non è mai stata cacciata da Tu Si Que Vales come qualcuno ha detto. Chiedete agli organi di informazione. Ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di non fare più quel programma. Ma si tratta di una scelta sua. Secondo, non è stata cacciata da Le Iene da Pier Silvio o Mediaset.

Attualmente, tutti si chiedono chi prenderà il posto della modella argentina. A rivelarlo ci ha pensato il portale TV blog. Secondo quest’ultimo, Veronica Gentili potrebbe essere la nuova conduttrice de Le Iene. Invece, per quanto riguarda l’addio a Tu si que vales, ancora non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. D’altronde, Belen Rodriguez non sarebbe l’unica a lasciare la conduzione del reality show. Infatti anche Teo Mammucari abbandonerà il suo ruolo di giudice e al suo posto entrerà in scena Luciana Littizzetto.